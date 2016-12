Nazionale, la Juve richiama Chiellini da Coverciano: scontro con la Figc

15:34 - Giorgio Chiellini ha lasciato il raduno azzurro di Coverciano su richiesta della Juventus. La decisione è avvenuta in contrapposizione a quando dichiarato venerdì dalla Figc ("Chiellini rimarrà comunque in ritiro"), perché il difensore della Juve non ha risolto il problema al polpaccio. Salterà quindi la partita di martedì prossimo a Oslo contro la Norvegia e si curerà a Torino sotto la supervisione dei medici bianconeri. Oriali amareggiato.



La decisione della Juve di richiamare il giocatore è in linea con il codice comportamentale della Nazionale. Anche se ha sorpreso un po' tutti, compreso il team manager Lele Oriali: "Dispiace che Chiellini sia dovuto andare via, c'è un nuovo ct, lui lo ha avuto per 3 anni, conoscendo le sue metodologie sarebbe potuto essere utile ai compagni. La Juve però ha cambiato idea e ha chiesto la presenza del giocatore a Torino, a noi non è restato che attenerci al regolamento". Qualcosa però sembra non essere andato nel modo giusto: "Spiegazioni ufficiali? Non le abbiamo chieste, non ce le hanno date - ha risposto Oriali - l'hanno rivoluto in sede, non so i motivi, forse per recuperarlo prima anche se qui in Nazionale ci sono medici e fisioterapisti molto bravi".

Il team manager azzurro ha poi raccontato di aver parlato ieri con l'ad bianconero Marotta e di averlo fatto anche oggi: "Tenere qui Chiellini non è stata una richiesta di Conte, l'idea era partita da tutti, ne aveva parlato anche il dott. Castellacci. Se questo dietrofront debba essere visto come una sorta di sgarbo della Juve a Conte? Questo traducetelo voi... Di certo il giocatore era dispiaciuto di non restare in ritiro e di non venire a Oslo con la squadra, ha grande attaccamento per la maglia azzurra, è un esempio come Buffon, De Rossi e Pirlo". Solo ieri la Figc chiariva in un comunicato che "Chiellini, in accordo con il ct Antonio Conte e la società di appartenenza, rimarrà comunque con il gruppo azzurro sino al termine del ritiro effettuando le cure previste in stretto accordo tra gli staff medici della Nazionale e della Juventus". Il difensore però è stato prelevato poco prima delle 17 da un'auto e ha raggiunto la stazione, prendendo un treno direzione Torino.



IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Dopo le confuse vicende odierne relative al rilascio dalla convocazione in Nazionale di Giorgio Chiellini, Juventus Football Club desidera ribadire il proprio impegno a collaborare con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, come storicamente avviene da più di un secolo. Il comunicato relativo al giocatore emesso ieri sera e le allusive dichiarazioni del team manager, Gabriele Oriali, pronunciate oggi pomeriggio, non cambiano questo orientamento che, tuttavia, non può entrare in aperto contrasto né con il buon senso, né con le esigenze di recupero di un giocatore infortunato e non utilizzabile nella partita di qualificazione in Norvegia, momento conclusivo del ritiro della compagine Nazionale".