Nazionale, la firma di Conte non prima di lunedì

19:42 - Antonio Conte si prepara a cominciare la nuova avventura da ct della nazionale. L'ex allenatore della Juve ha interrotto la sua vacanza in barca in Croazia per tornare nella sua casa di Lecce. Domenica sera il successore di Prandelli sulla panchina azzurra si sposterà a Roma: la firma sul contratto con la Figc è prevista però non prima di lunedì sera. Martedì, in occasione della presentazione, il bis del nero su bianco davanti alle telecamere.

Tutto pronto dunque per il nuovo corso della Nazionale: Conte ha messo fine alle sue vacanze in barca con gli amici per tuffarsi completamente nell'azzurro, quello dell'Italia, con l'obiettivo di riportarlo a galla dopo il disastro mondiale. E non c'è tempo da perdere, perchè il 4 settembre a Bari c'è la prima uscita in amichevole contro l'Olanda. Come scritto dalla stessa Figc nel comunicato che annunciava l'ufficialità di Conte come nuovo commissario tecnico, il suo contratto sarà biennale fino al 30 luglio 2016. Martedì conferenza stampa di presentazione presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma con inizio alle 11.30.



Molta curiosità sullo staff di Conte, che porterà con sè Angelo Alessio e Massimo Carrera, i suoi due vice storici. Il preparatore atletico sarà probabilmente il professor Bertelli, che era con lui alla Juve, mentre c'è da scegliere il preparatore dei portieri perché Filippi è rimasto in bianconero. La candidatura di Peruzzi, che era con Ferrara alla Samp, sembra la più accreditata. Una curiosità: nel suo staff Conte inserirà molto probabilmente il fratello Gianluca, che già dai tempi del Bari gli fa da osservatore. Poi c'è la figura di Giorgio Perinetti, fortemente voluto dal nuovo ct.