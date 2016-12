Nazionale, il ct Conte annuncia l'ice bucket

16:45 - Sarà un inizio speciale per Antonio Conte sulla panchina dell'Italia. Non solo per l'importanza della nomina ma anche perché il nuovo ct, nel giorno del raduno della nazionale, aderirà all'Ice bucket challenge. Sfidato da Mirko Vucinic, l'ex tecnico della Juventus si sottoporrà al rito - a scopo benefico, è bene ricordarlo - il primo settembre. Ad annunciarlo è stato, su Radio1, il direttore generale della Figc Antonello Valentini.

"Ho sentito Conte - ha dichiarato Valentini - e mi ha detto che il prossimo primo settembre si sottoporrà al rito della doccia gelata e poi devolverà con una sua offerta personale una somma per la lotta alla Sla". Il 4 settembre l'Italia giocherà contro l'Olanda in amichevole a Bari. Il 9 settembre la sfida contro la Norvegia, valida per le qualificazione all'Europeo del 2016