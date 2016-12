Nazionale: De Rossi non convocato

13:15 - Il pugno rifilato a Mauro Icardi durante l'ultimo Roma-Inter, è costato la convocazione in Nazionale per il centrocampista della Roma Daniele De Rossi. L'esclusione per l'amichevole di mercoledì con la Spagna, è riconducibile al "codice etico" voluto dallo stesso ct azzurro. Per lo stesso motivo, gomitata a Molinaro, Berardi non è stato convocato da Di Biagio per l'Under 21. I nomi nuovi sono, invece, Paletta e Immobile.

L’elenco dei convocati

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain)

Difensori: Abate (Milan), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Zenit San Pietroburgo), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Paletta (Parma)

Centrocampisti: Candreva (Lazio), Giaccherini (Sunderland), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Thiago Motta (Paris Saint Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Cerci (Torino), Destro (Roma), Gilardino (Genoa), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Osvaldo (Juventus).