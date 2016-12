Nazionale, Conte: "Vincere gli Europei? Non ci poniamo limiti"

17:49 - In vista del raduno di Coverciano e delle gare di qualificazione contro Azerbaigian e Malta, Antonio Conte torna a parlare di Nazionale. Intervenuto alla mostra 'Eroi del Calcio - Storie di calciatori' a Vicenza, il ct ha fatto un bilancio senza perdere di vista il futuro: "C'è ancora tanto lavoro da fare. Prima di pensare a vincere l'Europeo bisogna pensare a fare bene le qualificazioni. Zaza e Immobile sono due giovani promettenti".

Conte, arrivato alla mostra organizzata dall'Aic intorno alle 15, ha evitato di rispondere alla domande sul campionato. Ma non è rimasto indifferente alle curiosità e al sorriso dei bambini, che sono stati i suoi principali interlocutori. Esposta anche una sua foto con la maglia della Juve: "Non pensavo di ritrovarmi tra tanti campioni, sono molto sorpreso" ha spiegato il ct. Che poi si sofferma sulla questione stadi: "Come fare per riportare la gente allo stadio? Attraverso la passione e il nostro entusiasmo bisogna contagiare i tifosi e le famiglie e cercare di invogliarli a vedere le partite dal vivo. La passione per il calcio è sempre tanta, a volte la violenza allontana dagli stadi. Noi dovremo cercare di convincere le persone a godersi le partite e ad applaudire sia il vincitore che lo sconfitto".

Il riscatto azzurro passa da questa nuova era: "Ora la cosa più importante è qualificarsi per la fase finale dell'Europeo, poi dovremo pensare al massimo risultato senza mai porci limiti. L'importante è riportare entusiasmo a tutto il popolo italiano deluso dal Mondiale. Mi piacerebbe aggiungere qualche trofeo in futuro...". La prima parte del lavoro è andata nel migliore dei modi e non solo per la doppia vittoria su Olanda e Norvegia: "In nove giorni si è cercato di portare un calcio più vicino a quello di una squadra di club ed è quello che ci serve per colmare il gap che ci separa da Germania e Spagna. I ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo e l'hanno trasmesso anche a chi ha seguito le partite da casa".