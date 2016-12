Nazionale, Conte sceglie Zaza e Immobile per la Norvegia

17:10 - La vittoria contro l'Olanda ha portato entusiasmo nella truppa di Antonio Conte. L'Italia deve dimenticare il Mondiale fallimentare e per farlo deve cominciare alla grande già contro la Norvegia nella prima partita delle qualificazioni all'Europeo in Francia. Conte ritroverà Buffon in porta, ma è davanti che ci saranno delle conferme: Zaza e Immobile hanno convinto il ct e partiranno nuovamente dal primo minuto a Oslo.

Contro gli Oranje di Hiddink nessuno ha notato l'assenza di Mario Balotelli. Merito dell'intesa dei due attaccanti e del loro essere complementari. Quando uno attacca la profondità, l'altro viene incontro e viceversa. Conte ha deciso di ripartire da loro, vista anche l'assenza di El Shaarawy. Per il resto la formazione è praticamente fatta. In porta torna Buffon, con la difesa priva di Chiellini e Barzagli affidata ad Astori e Ranocchia oltre a Bonucci. De Rossi dovrebbe recuperare per il centrocampo, affiancato da Parolo e Giaccherini con Darmian e De Sciglio sugli esterni in ballottaggio con Candreva.

LIPPI: "ANTONIO HA RIPORTATO ENTUSIASMO"

"Sono molto contento per Antonio e per i ragazzi. Il calcio italiano aveva bisogno di una scossa di fiducia e Conte ha riportato entusiasmo. Fra di noi c'è un bel rapporto e ogni tanto ci sentiamo. Anche l'altra settimana mi ha chiamato per parlare. - ha dichiarato Lippi a QN - Ho sentito qualche dichiarazione e ho avvertito, seppur da lontano, la disponibilità dei giocatori di riscattarsi dopo i Mondiali e di rimettersi in marcia. È un bel segnale. I giovani sono fondamentali e vanno affiancati ai più esperti in Nazionale. È la storia del calcio che ce lo insegna"