8 giugno 2014 Nazionale, cena di gala a Casa Azzurri Clima di festa e tanti tifosi ad attendere gli uomini di Prandelli di DAL NOSTRO INVIATO PEPE FERRARIO

13:37 - L'Italia a Casa Azzurri. Cena di gala, a ritmo di samba, a Mangaratiba, al Porto Real Resort, il centro logistico della spedizione azzurra qui in Brasile. Inaugurazione ufficiale con la squadra al gran completo - per Cassano, Marchisio e Aquilani in compagnia anche delle rispettive mogli e dei figli -, gli sponsor della nazionale, il console di Rio Panaro, l'ambasciatore italiano Trombetta, le autorità locali, i vertici della Figc qui presenti con il capo delegazione Demetrio Albertini a guidare la delegazione.

Molti gli ospiti che hanno riempito la sala banchetti del resort scelto come centro stampa per i media italiani accreditati, molti i tifosi che hanno atteso Cesare Prandelli e i suoi giocatori, solo per un saluto, un autografo, un cenno di saluto. Clima di festa, con Cassano, Pirlo e soprattutto Balotelli tra i più acclamati: per l'attaccante milanista, in particolare, un tributo di stima da parte del popolo brasiliano, da sempre estimatore di chi al genio sa anche aggiungere la sregolatezza che porta verso il fuoriclasse. Tanti applausi anche per il ct, in un clima di grande serenità in questo angolo carioca dove il sorriso sembra essere d'obbligo.

Cena durata un paio d'ore e poi tutti a nanna. I giocatori s'intende perché per i giornalisti si è aperto il sambodromo: altre due ore di canti e balli, con risultati... beh, su questo meglio soprassedere.