Nazionale, Cassano ed El Shaarawy convocati per lo stage 

19:54 - C'è anche Antonio Cassano nella lista dei 42 convocati da Prandelli per i test fisici di Coverciano del 14 e 15 aprile. Il ct della Nazionale riapre le porte a Fantantonio, la cui ultima apparizione in azzurro risale agli Europei del 2012. Farà parte del gruppo, a sorpresa, Stephan El Shaarawy. Spazio anche per Giuseppe Rossi, ormai sulla via del recupero dopo l'infortunio al ginocchio. Prima chiamata per Romulo (Verona) e Berardi (Sassuolo).

Ancora convalescente per uno pneumotorace post-traumatico riportato il mese scorso, non è stato convocato per questo raduno Christian Maggio. Gli azzurri sono stati divisi in due gruppi: il primo sosterrà i test nella giornata di lunedì, il secondo - che comprende i giocatori di Juventus, Milan e Udinese - martedì. I calciatori impegnati nei campionati esteri non sono stati chiamati da Cesare Prandelli, non essendo questa data prevista dal calendario Fifa. Tutti i quarantadue convocati saranno sottoposti nella mattinata del 15 a prelievi ematochimici. Non ci sono i 'grandi vecchi' del calcio italiano, Francesco Totti e Luca Toni. Nel gruppone dal quale - aggiunti gli italiani che giocano nei campionati esteri - il ct cercherà i 23 per Brasile 2014 ci sono invece alcune novità giovani: tra tutti Davide Scuffet, 17enne portiere dell'Udinese, e Federico Bernardeschi, 20enne attaccante dell'Under 21 che milita in B con il Crotone.

Questi i convocati:

Primo gruppo

Portieri: Bardi (Livorno), Mirante (Parma), Perin (Genoa);

Difensori: Astori (Cagliari), Darmian (Torino), De Silvestri (Sampdoria), Paletta (Parma), Pasqual (Fiorentina), Ranocchia (Inter);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Baselli (Atalanta), Bernardeschi (Crotone), Bertolacci (Genoa), Bonaventura (Atalanta), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Florenzi (Roma), Parolo (Parma), Romulo (Verona);

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Gabbiadini (Sampdoria), Gilardino (Genoa), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Rossi (Fiorentina), Zaza (Sassuolo).

Secondo gruppo

Portieri: Buffon (Juventus), Scuffet (Udinese);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan);

Centrocampisti: Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus), Poli (Milan);

Attaccanti: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Osvaldo (Juventus).