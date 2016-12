Nazionale, Buffon difende Lotito: "La sua presenza non mi dà fastidio"

20:20 - A pochi giorni dalla partita contro la Norvegia da Coverciano è toccato a Gigi Buffon prendere parola: "Contro l'Olanda è stata una bella prestazione e anche un po' inaspettata. Siamo stati bravi". Merito anche di Conte, per il capitano della Nazionale: "Antonio è rimasto lo stesso. I concetti che ha e il modo di trasmetterli lo rendono super. Penso che il suo ciclo alla Juventus fosse finito, ma è qui sicuramente per fare grandi cose".

"Se il mister ha scelto di lasciare la Juventus - continua Buffon -, vuol dire che si era reso conto che qualcosa era cambiato. Ora lo ritroveremo qua con ancora più forza perché ha la convinzione di fare qualcosa di straordinario. Se non crede in qualcosa al 100%, non la fa. Lui e Sacchi sono i più pignoli dal punto di vista tattico. E' un loro credo". La conferenza poi passa sul piano più tecnico: "Zaza? Non mi sorprende, mi è sempre piaciuto tantissimo. Possiamo rovinarlo solo noi, tuteliamolo il più possibile. Balotelli? Non faccio ancora le convocazioni, già hanno affibbiato a me la mancata convocazione di Cassano... Mario è un nostro compagno, decide l'allenatore e basta in base alle sue esigenze".

Poi si è passati alla questioni stranieri: "Non c'entra il numero ma la qualità di quelli che arrivano. Si discute di quelle quando qualcuno gioca al posto di un italiano. Questo fa male al nostro calcio che non riesce a sbloccare talenti nuovi. Se abbiamo fallito due Mondiali di fila vuol dire che qualcosa non va. Servono le riforme per alimentare e aiutare la maturazione dei prodotti italiani dei vivai, mettendo dei paletti sugli undici iniziali da mettere in campo".

Sui presunti malumori dei giocatori della Nazionale e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per la presenza dello stesso consigliere federale nel gruppo azzurro, è intervenuto il capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon: "Situazioni simili ne ho già viste in precedenza e non mi davano alcun fastidio. Non vedo perché debba darmene adesso. La verità è che forse voi tutti ve ne siete accorti soltanto adesso".