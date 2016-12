Nazionale, Balotelli insultato da alcuni ragazzi

13:56 - Tensione in mattinata a Coverciano dove durante l'allenamento della Nazionale che si prepara per la spedizione Mondiale. Da dietro a una siepe un gruppetto di ragazzi ha urlato a Mario Balotelli "negro di m...". L'attaccante del Milan è rimasto incredulo e rivolgendosi ai compagni, poi, ha detto: "Solo a Roma e a Firenze succedono queste cose". E alcuni testimoni riferiscono che avrebbe aggiunto: "Se continuate, esco e vi spacco il muso".

Sono intervenuti i carabinieri, all'esterno del centro tecnico federale, ma l'attaccante del Milan e della Nazionale è parso visibilmente contrariato dall'episodio. Al momento dell'insulto, recepito mentre stava correndo con alcuni compagni a bordo-campo, aveva accennato a un sorriso.

A proposito della reazione di Balotelli ("Se esco vi spacco la faccia"), le testimonianze sono di alcuni ragazzi che erano fuori dal recinto e che hanno visto il raid del gruppo che ha insultato il rossonero e poi udito le parole di Mario.

Nel pomeriggio, poi, Filippo Pucci a nome del Coordinamento tifosi della Fiorentina, ha detto: "Balotelli è stato insultato da un tifoso, ma Firenze non è così, Mario non deve generalizzare. Ricordo che non abbiamo mai subito squalifiche per cori razzisti".