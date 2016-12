Nazionale, Abete: "Normale che i non-convocati siano delusi"

13:17 - I malumori tra gli esclusi dai convocati di Prandelli per il Mondiale brasiliano serpeggia, da Criscito a Gilardino fino a Toni. Tutto normale per il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete: "E' normale che ci siano giocatori delusi. Tutti vogliono vestire la maglia azzurra e la crescita di alcuni giovani ha reso più difficili le scelte di Prandelli. Non sono sorpreso delle reazioni". Abete non vede l'Italia favorita: "Sono Brasile e Spagna".

"Credo che queste due siano le favorite d'obbligo per la vittoria finale. La prima perché è il paese ospitante e nessuna europea ha mai vinto in Sudamerica, la seconda perché viene da un ciclo di vittorie incredibile".