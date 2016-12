Nasce il nuovo Milan: Barbara Berlusconi vola a Dubai 

11:10 - L'11 aprile potrebbe rappresentare una svolta storica per il Milan della nuova sede di via Aldo Rossi perché proprio in quella data è previsto il ritorno dell'aministratore delgato Barbara Berlusconi dal viaggio che la porterà in Medio Oriente con partenza il 6 aprile. La accompagneranno il nuovo direttore marketing Jaap Kalma e il direttore vendite Mauro Tavola. Duplice lo scopo come indicato ieri proprio da Barbara Berlusconi: un viaggio commerciale, ma anche alla ricerca di una nuova partnership nel pacchetto azionario.

Prima tappa a Dubai dove verranno incontrati i vertici di Fly Emirates: in discussione il rinnovo del contratto da main sponsor in scadenza tra un anno oggi fermo a 12 milioni di euro piu premi. Seconda tappa ad Abu Dhabi dove è stato costruito un Ferrari World che ha avuto un grande successo.

Si parlerà innanzitutto degli aspetti comerciali legati alla difusione del brand Milan in tutto il mondo con corner che ricalchino le caratteristiche della sede, a livello di megastore di ristorante di museo, magari anche per la sponsorizzazione di Milanello potrebbe essere oggetto delle trattative, ma soprattutto si parlerà della possibilità di una partnership legata alo stadio con un entrata del 20-30% nel pacchetto azionario con l'augurio e lo scopo finale dei nuovi vertici commerciali del club milanista, che presenterà tra qualche settimana un prestigioso sponsor giapponese, di legare il nome Milan a quello di Milano, la città dello stile dell'eleganza e del successo.