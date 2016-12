Napoli, Zuniga: tempi di recupero più lunghi

22:21 - La pulizia del ginocchio avrebbe dovuto consentire un recupero più rapido ma per Zuniga i tempi si sono allungati. L'esterno colombiano del Napoli corre e si allena regolarmente: non sente dolore, il ginocchio non si gonfia più quando va sotto sforzo e i Mondiali non sono a rischio: l'unico rammarico è aver perso 2-3 mesi e la Champions. Tra due settimane potrà tornare in campo ma dovrà essere inserito in maniera graduale.

Intanto la squadra, rientrata dalla trasferta di Europa League in Galles, riprenderà ad allenarsi sabato in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa. A Castelvolturno lavoro per tre: Mesto e Zuniga hanno svolto differenziato seguendo le rispettive tabelle personalizzate, seduta completa per Jorginho che si è allenato sotto la guida del preparatore atletico.