Napoli, Zuniga diventa un caso: Benitez temporeggia

12:32 - La lunga odissea di Zuniga ora è diventata un caso a Napoli. L'esterno è tornato ad allenarsi col gruppo da metà marzo, ma Rafa Benitez non l'ha ancora convocato e sembra intenzionato ad aspettare che il colombiano sia al 100% per farlo rientrare in campionato. Precauzione eccessiva per il giocatore, che ora si trova chiuso da Ghoulam e Henrique e morde il freno in vista delle convocazioni per i Mondiali in Brasile.

Grana Zuniga, dunque, in casa Napoli. Quello che doveva essere un rientro importante per la rincorsa al secondo posto ora rischia di diventare un problema. Il colombiano è pronto, ma Rafa temporeggia. I tempi delle tre partite a settimana, del resto, sono finiti e le occasioni per rivedere in campo Zuniga sembrano ormai ridotte al lumicino in questo finale di stagione.



Una brutta tegola per il laterale partenopeo, fuori da ottobre in seguito a un'operazione al ginocchio e ora a caccia di una maglia della Colombia per Brasile 2014. In tutta la vicenda, del resto, non tutto è andato per il verso giusto e forse qualcosa si è rotto nel rapporto di fiducia. In primis i tempi dell'operazione, su cui società e giocatore avevano idee diverse, e poi un recupero lunghissimo, andato ben oltre le aspettative. A Napoli adesso non c'è più fretta di rivedere in campo Zuniga.