Napoli, tutto facile: 2-0 al Sassuolo 

18:16 - Sassuolo-Napoli 0-2, decidono Dzemaili al 37' pt e una magia di Insigne al 10' st. Successo pieno per la squadra di Benitez, che domina la partita e rafforza il terzo posto, 6 punti in più della Fiorentina. Sfida mai in discussione, brividi per un infortunio a Higuain (da valutare), sostituito da Pandev nel finale. Per il Sassuolo, la quinta sconfitta consecutiva: con Malesani e una squadra rinnovata le cose vanno sempre molto male.

LA PARTITA

Max Allegri, in tribuna, è la curiosità del pomeriggio visto che proprio qui, la notte del 12 gennaio, ha vissuto la sua ultima sulla panchina rossonera: 4-3 per il Sassuolo, Berardi mattatore. Allegri a casa, Di Francesco -nonostante quella notte- a casa poco dopo. Verso un nuovo Sassuolo e Malesani e un destino fin qui molto amaro. L'altra curiosità è qualche striscione anti-Squinzi, issato sulle tribune: c'è qualcosa che non va.

La sfida col Napoli, fresco di straordinaria euforia (tre gol alla Roma) fa capire subito che il confronto non è ad armi pari. Troppo il Napoli di Hamsik e Behrami, di Higuain e Insigne che macinano gioco e palloni e occasioni subito, senza aspettare. Possesso palla, incursioni ripetute soprattutto di Hamisk cui la coppia Brighi-Marrone, sulla trequarti, concede libertà. Il gol lo si annusa e non arriva, ma la qualità tecnico-tattica della squadra di Benitez prevale. Nettamente.

Il Sassuolo prova vani tentativi con Berardi, maltrattato a dovere da centrocampisti e difensori del Napoli; Floro Flores tenta con una punizone su cui vigila Rafael, a metà primo tempo, poi Higuain e compagni martellano le retrovie dei neroverdi e Pegolo si difende fin dove può: una volta sul Pipita, due su Insigne, ma alla fine si arrende (è il 37') sul tiro avvelenato di Dzemaili dal limite. Il pallone sbuca nell'area affollata, coglie l'angolo basso alla sinistra del portiere e il Napoli si gode il meritato 1-0. La missione, fin qui, è compiuta.

E a porre il sigillo su questi tre punti (obbligati) ci pensa Insigne, che al 10' st esibisce, dal suo repertorio, il meglio che si possa pretendere: un assolo a sinistra con tre avversari attorno, digressione verso il centro e carezza al pallone con un destro in diagonale che si spegne nell'angolo impossibile per chiunque faccia il portiere. E' il 2-0, è una magia che spegne gli ardori di una sfida che il Sassuolo, aprendo il secondo tempo, prova a riaccendere.

Un po' di torpore, poi, prende la squadra di Benitez -reduce, non scordiamolo, dall'intenso intermezzo di Coppa Italia- che lascia al Sassuolo due-tre palloni buoni per riaprire la partita, ma Zaza e Sansone sprecano, anche per la bravura di Rafael. Poi il brivido che corre: si accascia Higuain dopo un contrasto ed esce, malanno da valutare. Al suo posto Pandev e un paio di contropiede per la terza rete che non arriva. Ci va vicino Dzemaili, con la traversa colpita a due minuti dal novantesimo. Stop.

LE PAGELLE

Rafael 6,5 - L'incarico da titolare lo assolve come si deve. Pensando al futuro, ci si può fidare.

Ghoulam 6 - Piano piano, prende possesso del Napoli e del ruolo. Qualche incertezza nella prima mezz'ora, poi va meglio.

Behrami 6,5 - Chiusa la parentesi infortunio, ecco un centrocampista prezioso per Benitez.

Hamsik 7 - Per mezz'ora trascina la squadra alla caccia dell'1-0. Va meglio rispetto al recente passato, la primavera sta per vederlo sbocciare: sarà l'uomo in più.

Insigne 7,5 - La sua partita è buona, ricca di spunti e iniziative. Il suo gol è un concentrato di classe e stile: stupendo.

Higuain 6,5 - Da punta centrale a esterno, la generosità è una virtù aggiunta per aprire varchi ai compagni. C'è un infortunio a metà ripresa, contatto con Cannavaro, e si indaga per capire l'entità del malanno.

Pegolo 7 - Il migliore dei suoi: ripara la porta, lasciando al Napoli "solo" due gol.

Cannavaro 5,5 - Nei panni dell'ex, non è anche faccia chissà cosa. Il contatto con Higuain mette ko lo spagnolo.

Berardi 5,5 - Botte ne prende, invoca giustizia, l'arbitro provvede, ma a un certo punto lascia correre. Vita dura.

Zaza 6 - Il suo ingresso coincide con due-tre occasioni da gol per il Sassuolo. Perché tenerlo in panchina?

IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

SASSUOLO (3-4-3): Pegolo 7; Antei 6, Cannavaro 5,5, Ariaudo 6 (36' st Floccari sv); Gazzola 5,5, Brighi 5,5, Marrone 5 (21' st Chisbah 6), Longhi 6; Berardi 5,5, Floro Flores 5 (17' st Zaza 6), Sansone 5,5. A disp: Pomini, Polito, Pucino, Missiroli, Mendes, Farias. All. Malesani 5,5.

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael 6,5; Maggio 6, Albiol 6,5, Fernandez 6, Ghoulam 6; Dzemaili 7, Behrami 6,5 (40' st Radosevic sv); Mertens 6, Hamsik 7 (34' st Henrique sv), Insigne 7,5; Higuain 6,5 (25' st Pandev 6). A disp: Reina, Colombo, Britos, Contini, Reveillere, Zapata. All.:Benitez 7.

ARBITRO: Calvarese

MARCATORI: 37' Dzemaili (N), 10' st Insigne

AMMONITI: Marrone, Ariaudo, Longhi, Zaza (S), Insigne, Dzemaili, Radosevic (N)

ESPULSI: --