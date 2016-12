Napoli: torna Benitez, AdL chiede lo scudetto

13:34 - Napoli, sono i giorni del chiarimento. E del patto scudetto. Dopo la settimana di Rafa Benitez a Liverpool (Rafa torna oggi, e sarà a Castel Volturno domani, per l'allenamento) che in tempi normali -per esempio la scorsa stagione- non accende fuochi e polemiche, ma stavolta sì: dopo Bilbao, era fatale che accadesse.

Il presidente De Laurentiis si è adoperato non poco per rimettere in ordine le faccende di casa-Napoli. E' andato in ritiro, ha parlato con la squadra, rifarà il percorso domani (giovedì) quando ci saranno tutti e ci sarà anche Benitez. Bisogna riprendere il filo della normalità e, dicono, stringere anche quel patto ambizioso, ovvero il patto-scudetto, perché è lì che il Napoli deve guardare: traguardo massimo in Italia, senza gli indugi e le titubanze e il malessere che possono spegnere le ambizioni già in autunno.

AdL ha parlato e parlerà chiaro. A tutti. La svolta al Napoli dev'essere un segno di ambizioni e di emozioni, senza piangersi addosso, reclamare arrivi e partenze eventualmente mancati di mercato, coprirsi con la delusione del fallimento-Champions. C'è la Juventus, c'è la Roma e c'è il Napoli: sono in tre a giocarsi lo scudetto, come scelta prioritaria di riflesso dell'ultima stagione.

Qual che sarà la prossima stagione, poi, si vedrà. Se Benitez vuole restare oppure tornare in Premier. Problemi suoi, personali. Intanto dia tutto se stesso adesso. Subito.