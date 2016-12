Napoli, tensione tra Benitez e Higuain: sostituzione con "vaffa..."

10:37 - Ancora una sostituzione, questa volta mal digerita. Quando a metà del secondo tempo della sfida contro il Parma Rafa Benitez ha richiamato in panchina Higuain per inserire al suo posto Zapata all'argentino è scappato infatti un "vaffa" che non lascia spazio a dubbi circa la rabbia per una partita mal giocata e per una nuova bocciatura da parte del tecnico spagnolo. Tensione in campo e tensione poi all'esterno dello stadio Tardini quando tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e un tifoso azzurro è scoppiato un alterco verbale che ha richiesto l'intervento della sicurezza. Segni tangibili di un nervosismo per una serata storta che allontana definitivamente la squadra di Benitez dal secondo posto.