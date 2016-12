Napoli, stizza Benitez: "Troppe critiche, ora testa al campionato"

16:00 - Il campionato del Napoli inizia domenica sera a Marassi, ma l'eliminazione dalla Champions brucia ancora: "La lezione di Bilbao ci farà migliorare, la prima cosa è che tutti insieme possiamo andare avanti - ha detto -. Troppe critiche, a Bilbao sull'1-0 loro erano uniti, tutta la città li sosteneva". Poi sul mercato: "Abbiamo fatto il possibile e lavorato in anticipo con Koulibaly e Michu. David Lopez? Non è Gonalons..."

LE PAROLE DI BENITEZ

Addio Champions e appello ai tifosi

"La lezione di Bilbao ci può far capire tante cose, in questi momenti si deve andare avanti tutti insieme con l'appoggio dei tifosi. L'Athletic ha fatto una buona partita, ma quando perdevano 1-0 sono rimasti tutti insieme ed hanno vinto, tutta la città era unita. I nostri tifosi sono intelligenti e ci sosterranno... Tutti insieme per una stagione lunga in cui vogliamo fare bene".



Errori in Champions

"Le critiche sono ascoltate ed accettate da me e dal mio staff, così si cresce. Gargano ha corso come Rico, Jorginho come Iturraspe, Mertens come Susaeta. Fisicamente siamo lì, ma loro hanno mostrato più aggressività e non ci hanno permesso di gestire il pallone. Ma 1-0 al 60' e loro erano in difficoltà.. ora pensiamo a recuperare la fiducia". "Ho fatto un discorso molto arrabbiato, per far capire alla squadra quello che non mi piace e gli errori. Ma sono stato anche positivo per far capire che abbiamo fatto dodici punti, terzo posto, Coppa Italia, record di vittorie in trasferte e che dobbiamo avere quel livello".



Campagna acquisti, soddisfatto?

"Si parla tanto del mercato e va fatta un'analisi. La squadra l'anno scorso aveva bisogno di un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tutto quello che dovevamo fare è stato programmato e fatto. Abbiamo preso Koulibaly, De Guzman, Michu, giocatori con le caratteristiche che cercavamo. Abbiamo provato a fare le cose che tutti sappiamo, qualcuna s'è fatta qualcun'altra no, David Lopez è un giocatore di ruolo, ma se non siamo tutti insieme sarà più dura".



Napoli rinforzato?

"Se una società lavora tanti mesi per fare certe operazioni come Koulibaly e Michu, credo che sia stato fatto tutto il possibile. Credo che i nuovi arrivati più alcuni recuperi renderanno questa squadra più forte. Certi giocatori sono partiti, ma tutto è stato fatto di comune accordo"



Cori e discriminazione

"Si parla di discriminazione razziale, ed io non sono d'accordo con la multa, ma se siamo noi stessi a criticarci... Contrario all'iniziativa di Tavecchio? Fare la multa è più facile di chiudere una curva, ma se non si usano le telecamere per controllare i tifosi... allora chiudete lo stadio così siamo tutti più attenti".



Ora c'è L'Europa League

"Ho parlato con i calciatori, affronteremo l'Europa League come affronteremo la Serie A. Dobbiamo essere preparati a tutto ed entrare in campo per vincere, senza ascoltare i rumors esterni".



Inler e Zuniga assenti illustri

"Devo ancora spiegare, come ho fatto tante volte dopo il Mondiale, i motivi per cui ci sono degli assenti in formazione? Basta che chiunque, anche il nipote della signora vicina di casa dica qualcosa che non va, che subito si parla di crisi al Napoli. I tifosi devono essere uniti e ci devono essere vicini. Basta con le voci.".



Testa al campionato

"Ho avuto una riunione con i giocatori, dobbiamo pensare al Genoa, sarà una gara tosta, possiamo perdere o vincere ma dobbiamo essere preparati per tutta la stagione tutti insieme! Non ascoltiamo cosa si dice... io non dico che dobbiamo vincere questo o quello, ma che ci dobbiamo preparare a questa partita prima della sosta. Per rimanere a questo livello bisogna vincere titoli, ma non è che tu spendi 100mln di euro e vinci! Tutte le squadre sono forti e sarà sempre dura, per questo bisogna fare determinate cose ed avere voglia come l'anno scorso". "Non sono qui per dire che vinceremo scudetto e coppe, sono qui per pensare alla prossima partita per portare il Napoli sempre più in alto e per farcelo rimanere a livelli stabili. Non sarà facile, ci sono squadre che si sono rinforzate moltissimo, ma non ho paura di nulla".



Callejon ha deluso a Bilbao

"Analizzare ogni giocatore può portarci a stare qui due ore. La squadra è dispiaciuta, addolorata, era una possibilità quella di andare in Champions e abbiamo sbagliato su quei 2 angoli... non siamo stati ai nostri livelli, ma la squadra poteva passare nonostante un avversario forte e più preparato fisicamente. Callejon è il giocatore che ha corso di più ad alta intensità, quasi al livello di Muniain.".



Critiche a Higuain

"Quando si perde, è facile individuare i responsabili. Higuain ha giocato 14 giorno dopo il primo allenamento. Ci vuole molto di più per un giocatore di questi livelli per raggiungere lo stato di forma".



David Lopez

"Deve ancora passare le visite mediche e non posso parlare troppo di lui. Ci serviva un giocatore di ruolo, forte di testa, che ha gamba e sa giocare davanti alla difesa. E' un giocatore che arriva per aiutare la rosa a essere più forte. Non è Gonalons, non ha un grande nome, ma ci serve. Se avrà l'atteggiamento giusto potrà fare bene".



Zuniga è pronto?

"Ha giocato il mondiale sì, ma dobbiamo gestirlo. Lo staff sta lavorando, lui ha voglia di dimostrare, sta migliorando ma non so se può giocare 90 minuti ogni 3 giorni ma sicuramente potrà darci una mano".



Stadio e mercato

"Sui nomi che si sono fatti per il mercato si possono dire tante cose, ma una società deve avere la possibilità di spendere determinate cifre. A Bilbao De Laurentiis ha visto cosa vuol dire avere uno stadio di proprietà, cosa che il Napoli non ha. Tutti devono capire come stanno le cose ed essere uniti nell'andare avanti, senza stare a sentire le voci che vengono messe in circolazione. Adesso non voglio sentire critiche, le accetterei solo a partire da aprile".



Colpo last minute?

"E' difficile, perchè se deve arrivare un calciatore così, tanto per, e non quello che voglio, non ha senso comprare pur di comprare. Ci saranno dei movimenti in uscita".