Napoli, stagione in chiaroscuro: Benitez soddisfatto, ma la piazza voleva di più

15:49 - Alla fine contano solo i risultati. E a questo punto della stagione per la squadra di Benitez è già ora di bilanci. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, infatti, a Napoli si scontrano stati d'animo opposti sul rendimento della squadra. Per Benitez la stagione non è affatto fallimentare, ma una parte della piazza, visti anche gli investimenti di De Laurentiis, si aspettava qualcosa di più, soprattutto a livello Europeo.

Il pareggio col Porto ha lasciato l'amaro in bocca in città e l'impressione è quella dell'ennesima occasione sprecata. A questo Napoli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Fuori dalla Champions nonostante un girone straordinario, fuori dall'Europa League per un gol, ma ancora in corsa per il secondo posto in campionato e in finale di Coppa Italia. Risultati alla mano, Benitez non vuol sentir parlare di annata fallimentare. E forse ha ragione. Visto il curriculum europeo del tecnico spagnolo, la piazza però sognava traguardi più importanti.



Nel mirino dei tifosi più scontenti c'è soprattutto la difesa, vero tallone d'Achille della banda azzurra di questa stagione. In avanti, infatti, i partenopei mettono paura, ma dietro soffrono troppo. In Italia e in Europa. E i numeri lo dimostrano. Se si vuole puntare in alto e competere con le big, a giugno occorrerà rimediare con giocatori esperti e di qualità. Archiviato il capitolo Europa League, ora a Napoli gli obiettivi sono sempre più chiari. La caccia al secondo posto è ancora aperta e la finale di Coppa Italia potrebbe salvare la stagione. Solo son questi due traguardi in bacheca forse Benitez avrà ragione.