Napoli si gode Callejon: il gioiello di Benitez

13:55 - Se Higuain indicato come "oro di Napoli" è stato un titolo usato e sfruttato fin oltre le aspettative, il big match vinto dagli uomini di Benitez contro la Roma ha messo nuovamente in risalto il vero valore aggiunto di qualità evidenziato dal Napoli in questa stagione: José Callejon. La rete contro i giallorossi è stata la decima perla in campionato, ancora una volta decisiva. Niente male per un giocatore arrivato nell'ombra del compagno.

Dunque, è più decisivo Higuain per le sorti del Napoli o Callejon? Inutile dire che comunque si caschi, lo si fa in piedi. Tredici gol in Serie A per l'attaccante argentino e con quattro rigori realizzati; dieci, invece, per lo spagnolo. Un buon bottino a metà strada del loro primo cammino nel Belpaese. A far pendere l'asticella dalla parte dell'attaccante esterno però sono le aspettative della vigilia. A sostanziale parità di rendimento, sempre e comunque sopra la media, lo scarto tra i due è dato dall'accoglienza estiva. Higuain, il candidato a sostituire Cavani pagato 40 milioni, accolto a braccia aperte e con un peso sulle spalle da almeno 20 gol in campionato. L'altro, Callejon, fortemente voluto da Benitez e accolto da un entusiasmo ben più moderato, velato da grande incertezza. Si parla di pochi mesi fa, un'eternità se si studia l'ambientamento dell'esterno.

Contro la Roma l'ultima perla di una lunga serie di dieci momenti più o meno decisivi. Entrambi infatti sono andati a segno in dieci diverse giornate di campionato e a dare il buon esempio per primo fu proprio Callejon, in gol nel 3-0 al Bologna del primo turno. Tra le reti più significative in termini di importanza quelle contro Fiorentina e Catania, entrambi 2-1, il gol alla Lazio nel 4-2 dell'Olimpico, quello contro Bologna al Dall'Ara nel 2-2 e l'ultimo, decisivo al quadrato, contro il Napoli. Di contro Higuain con i suoi gol ha deciso da solo le partite contro il Torino, con la Lazio, contro il Milan e contro il Genoa, avvalendosi anche del dischetto.