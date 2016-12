Napoli, senti De Guzman: "Voglio lo scudetto"

13:04 - A due giorni dalla sfida di Champions con l'Athletic Bilbao, il Napoli presenta il suo nuovo gioiello: Jonathan de Guzman. "Ho scelto Napoli perché è un grande club e c'è Benitez - ha spiegato il canadese -. Dopo essere stato in Olanda, Spagna e Inghilterra, volevo venire in Italia". "Posso giocare in tante posizioni, Benitez lo sa: posso fare il trequartista e il mediano - ha aggiunto -. Obiettivo scudetto? Certo, lo voglio".

Prima però c'è da centrare la qualificazione in Champions: "I prossimi giorni saranno importanti per la città e la squadra. Sono deluso di non poter giocare, ma non potevo essere già registrato. Il Napoli però ha tanti buoni giocatori e speriamo di ottenere un buon risultato". "Il San Mamés è uno stadio caldissimo, con tifosi eccezionali - ha spiegato De Guzman -. Dobbiamo provare a giocare la nostra partita, abbiamo qualità per superare gli avversari".



L'ex del Villareal ha comunque le idee chiare sugli obiettivi stagionali: "Giochiamo su più fronti, penso che dobbiamo continuare sulla strada intrapresa negli ultimi due anni. Il Napoli può arrivare in alto ovunque e voglio dire una mano per questi obiettivi". Meglio lo scudetto o un gol alla Juve? "Penso che lo scudetto sia più importante anche se da quando sono arrivato ho sentito parlare molto della rivalità con la Juve", ha detto De Guzman, che poi ha parlato anche di Benitez e della sua posizione in campo. "Ho già parlato con Benitez, uno dei migliori al mondo in ogni aspetto del calcio, valutando le mie possibilità. Oltre a fare il trequartista potrei fare il mediano. Ovviamente sarà il mister a decidere - ha precisato -. Se mi chiedesse di fare il portiere allora farei il portiere".



Infine una battuta sull'accoglienza dei tifosi e sul San Paolo: "Ho ricevuto una bellissima accoglienza dai tifosi del Napoli. E’ stato già bellissimo toccare la palla con la maglia del Napoli, ma vorrei rivivere queste emozioni insieme alla squadra. Da quando sono arrivato mi hanno già motivato tantissimo, e vorrei farli felici". "Qualche mese fa siamo venuti a Napoli con lo Swansea. Ho potuto apprezzare il modo di vivere il calcio qui, la passione speciale dei tifosi, ed é una cosa speciale per me - ha concluso De Guzman -. Ci preparammo duramente per superare il San Paolo. Ora sono contento di esserne parte"