Napoli, senti Batistuta: "Higuain è meglio di Cavani"

16:03 - Cavani? Dimenticato grazie al Pipita. Ne è sicuro Gabriel Omar Batistuta che, attraverso le colonne de "Il Mattino", promuove a pieni voti Gonzalo Higuain: "Per lui non era facile far dimenticare Cavani - dice l'ex Fiorentina, Roma e Inter -, ma pur non segnando quanto l'uruguaiano, ha già fatto 11 gol dando un contributo fondamentale anche come assist. E' titolare dell'Argentina e viene dal Real: è di tutt'altra caratura rispetto al Matador".

"Higuain - dice ancora Bati - ha dispensato numerosi assist decisivi e tante giocate fantastiche per i propri compagni di squadra. E' vitale per l'impostazione offensiva del Napoli, fa salire la squadra e scende anche a centrocampo. Sarà protagonista ai Mondiali assieme a Messi". L'argentino ha fatto poi il punto su lotta-scudetto ed Europa League: "Scudetto? La Juventus ha bruciato la Roma nel corso della stagione accumulando un vantaggio importante. Per il Napoli ha pesato molto la Champions League, che invece i bianconeri non hanno saputo onorare. Le partite da giocare sono ancora molte ma finora in Serie A non c'è storia, con Osvaldo poi il peso offensivo della Juve migliorerà. L'Europa League è un obiettivo sia per la stessa Juve che per il Napoli, con lo stimolo ulteriore dato dal fatto che la finale si giocherà allo Juventus Stadium. Sono certo che anche la Fiorentina possa arrivare fino in fondo, la coppa è un obiettivo dei viola, che sogno sarebbe vincerla proprio contro i bianconeri, ma c'è sempre il Napoli di mezzo".