Napoli: rubata l'auto a Valon Behrami 

11:55 - Brutta disavventura per Valon Behrami, che su Twitter ha "denunciato" il furto della propria auto. Il messaggio postato dal centrocampista del Napoli non lascia spazio ad alcun dubbio: "Prima l'orologio e ora la macchina, mi sono rotto il c...". Nel dicembre 2012, arrivato da poco in città, Behrami era stato rapinato lungo la Riviera di Chiaia, dove due malviventi gli avevano puntato una pistola addosso intimandogli di consegnare l'orologio. Questa volta, invece, gli è stata sottratta una Smart, che aveva preso a noleggio, mentre era in via Caravaggio con la moglie per fare spese.