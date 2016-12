Napoli, riecco Zuniga: lavora in gruppo

13:55 - Buone notizie per il Napoli all'indomani del successo contro la Roma nel big match del San Paolo. Camilo Zuniga è infatti tornato in gruppo per una parte dell'allenamento, segno che il suo rientro si avvicina sia pure lentamente. L'esterno colombiano, assente dai campi di gioco dall'inizio di ottobre per problemi al ginocchio, ha poi concluso la seduta di allenamento a parte. Differenziato anche per Behrami: l'obiettivo è esserci con il Porto.

Rientro più vicino anche per Giandomenico Mesto che ha svolto tutta la seduta con i compagni ed è a disposizione del tecnico azzurro per i prossimi impegni di campionato ma non per l'Europa League, visto che non è in lista Uefa. Il tecnico azzurro Benitez ha fatto svolgere riscaldamento col pallone e seduta tecnico tattica. Successivamante il gruppo si è diviso in due plotoni. Corsa e scarico per chi ha giocato con la Roma, partitella a campo ridotto per gli altri uomini della rosa. Niente allenamento invece per Jorginho, rimasto a riposo per l'attacco influenzale che lo ha tenuto fuori con la Roma.