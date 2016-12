Napoli, Reina: "Voglio il record di punti in A"

18:27 - Protagonista di una bella stagione a Napoli, Pepe Reina vuole concludere in bellezza l'annata: "Crediamo nel secondo posto anche se è difficile, ma questo è stato un anno positivissimo con il record di punti in campionato, la finale di Coppa Italia e un'ottima Champions. Roma e Juve però meritano di essere dove sono". L'incertezza riguarda il suo futuro: "Sto bene a Napoli, ma purtroppo dovrò tornare a Liverpool. Poi decideremo cosa fare".

"Dopo la vittoria della Roma - ha dichiarato il portiere del Napoli a Radio Kiss Kiss -, è più difficile arrivare secondi, ma ci proveremo. Personalmente mi piacerebbe portare il record di punti della storia della società". Il prossimo ostacolo però si chiama Parma: "Dovremo stare attenti a tutta la squadra, non solo a Cassano. Anche il record di vittorie in trasferta è un obiettivo per noi". Uno dei tanti di una buona stagione: "Abbiamo fatto molto bene sia in campionato che in Champions dove siamo usciti con 12 punti dal girone. Roma e Juventus però è giusto che stiano davanti, noi dovremo correggere i nostri difetti. Dal canto mio darò il massimo fino a fine stagione". A maggio, poi, il ritorno al Liverpool per fine prestito: "Purtroppo dovrò tornare là - ha dichiarato Reina -, ma a Napoli mi trovo molto bene e anche la mia famiglia. Tornerò a Liverpool e poi decideremo tutti insieme il mio futuro".