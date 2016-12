Napoli, Rafael si rompe il legamento crociato del ginocchio destro

10:50 - Brutta notizia per il Napoli, che perde Rafael per il resto della stagione a causa del grave infortunio rimediato giovedì contro lo Swansea. Al brasiliano, si legge sul sito ufficiale del club, "è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il portiere azzurro dovrà ora sottoporsi a intervento chirurgico per poi stabilire i tempi di recupero che non saranno brevi". Il giocatore starà fuori dai 4 ai 6 mesi.

Rafael, che è stato visitato venerdì pomeriggio a Villa Stuart dal professor Mariani, verrà operato all'inizio della prossima settimana a Roma.