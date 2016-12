Napoli, presentato il ricorso: "Riaprite il S. Paolo"

10:26 - Il Napoli ha presentato il ricorso a proposito delle due giornate di squalifica (porte chiuse) del San Paolo dopo quanto è accaduto il 3 maggio nella finale di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina, all'Olimpico. Il ricorso sarà esaminato venerdì dalla Corte di Giustizia: il Napoli chiede l'annullamento della squalifica e l'immediata riapertura dello stadio già per domenica, Napoli-Verona.

Il legale del club, avv. Mattia Grassani, ha detto a Radio Goal: "Abbiamo completato un corposo dossier a proposito delle decisioni del Giudice sportivo Tosel, che si è pronunciato sulla squalifica del San Paolo per due giornate. Quindi per consentire l'eventuale esito del ricorso per riaprire lo stadio dovremo aspettare venerdì in tarda mattinata. L'oggetto del nostro ricorso è l'annullamento delle due gare a porte chiuse".

E poi: “Non mi esprimo sui cori discriminatori, perché siamo molto concentrati verso questo ricorso. Sempre meglio guardare al proprio praticello piuttosto che a quello degli altri. Soprattutto perché dobbiamo essere pronti in tempi brevi, se dovessero accogliere il ricorso"