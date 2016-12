Napoli, presentati Jorginho e la nuova maglia mimetica

15:48 - Si chiama Xtreme ed è la nuova maglia mimetica del Napoli. Infatti, in occasione della presentazione del nuovo acquisto Jorginho, gli azzurri hanno deciso di svelare quale sarà la nuova seconda casacca per il resto della stagione. Dopo il grande successo avuto con la prima versione camouflage, gli uomini di De Laurentiis hanno deciso di puntare sulla nuova trovata. La maglia potrebbe fare il suo esordio già domenica prossima contro il Chievo.

Le parole di jorgihno

Un black-out ha posticipato di quaranta minuti la sua presentazione. Presa la parola Jorginho, primo acquisto del Napoli a gennaio, non si è però nascosto: "Ho sempre ammirato campioni come Xavi e Pirlo, sono cresciuto imparando a fare tutti i ruoli del centrocampo ma mi piace giocare centrale, avere la palla e gestire la squadra. In questi giorni ho cercato di imparare in fretta. Mi sento pronto per giocare già sabato se il mister vorrà".



''Nessuno gioca per perdere e io, come il Napoli, sono qui per vincere'' ha continuato l'ex giocatore del Verona. ''Nella fase difensiva ho più difficoltà da un punto di vista fisico ma ho sempre cercato di sopperire con la velocità puntando sull'anticipo. Potrei anche giocare da mezzala ma mi sento più a mio agio da regista. Paragoni con altri giocatori azzurri? Io sono Jorginho e voglio solo continuare ad essere me stesso''. Sicuro di sè e ansioso di farsi applaudire dai suoi nuovi tifosi: ''Mi hanno detto della forza e dell'emozione che ti dà il San Paolo, ma io credo che avere un pubblico così sia solo un punto di forza, non avrò timore, so di poter giocare tranquillo come ho fatto in altro stadi''.