Napoli, nuova lettera di minacce con proiettile per Genny 'a carogna: "Devi pagare" 

15:08 - Nuova lettera minatoria per Gennaro De Tommaso, alias Genny 'a carogna. La prima era stata recapitata due giorni fa a Il Mattino, la seconda - riferisce proprio il quotidiano napoletano - è arrivata ieri al centro sportivo del Calcio Napoli a Castelvolturno. Una busta gialla, affrancata ma non timbrata, che presentava un rigonfiamento sospetto. Dentro due fogli e un proiettile 9x21 parabellum con minacce contro il tifoso: Genny deve pagare.

La missiva è stata poi consegnata alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere titolare del fascicolo d'indagine. Secondo i primi accertamenti il proiettile potrebbe essere calibro 9, di quelli solitamente in dotazione alla forze dell'ordine. Nella stessa lettera non mancano poi accuse verso il Napoli e, soprattutto, si auspica la morte di Ciro Esposito, il tifoso partenopeo ferito da un proiettile prima della finale di Coppa e tuttora in ospedale a Roma in gravi condizioni.