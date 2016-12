Napoli, niente festa al San Paolo con la Coppa Italia 

13:32 - Un giro di campo dei giocatori con la Coppa Italia e una fotografia del gruppo a centrocampo. Così, in maniera semplice e sobria, il Napoli festeggerà al San Paolo la conquista del primo trofeo dell'era Benitez. Questo il programma che anticiperà il fischio d'inizio della partita con il Cagliari. Dalla società azzurra arrivano chiari segnali di voler tenere un profilo basso perché nessuno può dimenticare quanto accaduto sabato a Roma prima del fischio d'inizio e che Ciro Esposito, il giovane ferito a colpi di pistola, è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il Napoli fa sapere, quindi, di aver rinunciato ad ogni altro tipo di iniziativa inizialmente prevista in caso di conquista della coppa: fuochi d'artificio, spettacolo di cheerleader, musica, show di artisti. In un momento così difficile è già tanto mostrare ai tifosi presenti al San Paolo il trofeo e fare una foto ricordo: questa è la valutazione della società di Aurelio De Laurentiis.