Napoli, Michu si presenta: "San Paolo da pelle d'oca. Darò il massimo"

17:36 - Emozionato e motivato. Così Michu, nuovo acquisto del Napoli per l'attacco, è apparso in conferenza stampa a Dimaro. Il passaggio forse più emozionante è stato quando ha parlato della tifoseria: "Ho visto quando il San Paolo canta l'inno della Champions ed è da pelle d'oca. Mi identifico molto nelle tifoserie delle squadre in cui gioco, soprattutto se così calorose". E sulla stagione promette: "Vorrei segnare tanti gol". Napoli lo spera.

Sul campionato: "Ci sono tante squadre forti, c'è molta concorrenza e giocheremo dando il massimo". Il feeling con il Napoli è sbocciato durante lo scorso incontro di Europa League degli azzurri contro lo Swansea: "Lì il primo contatto e tutti mi hanno parlato bene di Napoli. Ho sempre avuto un'ottima impressione della Serie A, che è molto diversa dalla Premier League". Infine su di lui: "Posso giocare in più ruoli e sono a completa disposizione di Benitez sia da prima punta che dietro la prima punta". C'è stato spazio in conferenza anche per Aurelio De Laurentiis. Il presidente, che ha colto l'occasione per giustificare le sue dichiarazioni recenti su Mazzarri e per ribadire la stima professionale verso l'attuale allenatore interista, ha poi risposto alle domande su Edu Vargas: "Ha dimostrato il suo valore con Gremio, Valencia e Cile. Decide Benitez". Dopo queste parole si torna a lavoro. Lavori in corso sulla strada Dimaro-Napoli: si costruisce un sogno chiamato scudetto.