Napoli, Mertens: "Testa al Porto: dobbiamo vincere e vinceremo" 

12:21 - Il campionato, la rincorsa alla Roma, la sfida alla Juve. Tutto oggi in secondo piano. Oggi nella testa di Mertens e nel mirino del Napoli c'è solo il Porto. Oggi conta solo battere i portoghesi e prendersi i quarti di Europa League: "Non dobbiamo avere frenesia. Bisogna giocare come fatto in casa con Borussia, Marsiglia e Arsenal. Dobbiamo pensare che possiamo solo vincere. Se si deve vincere, si vince. Lo scudetto? Ci sarà tempo".



Parla a +N il talento belga. Parla di tutto, anche di un giocatore che non riescea vedere lontano da Napoli la prossima stagione: "Reina è molto importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. Per favore Pepe, resta qui! Sta facendo una stagione formidabile, spero che resti ancora con noi. La Juve? Ripeto, ora la testa è al Porto. Però appena sono arrivato la prima cosa che mi hanno chiesto i tifosi è stata quella di battere la Juve e di segnare un gol ai bianconeri. Sarà una gara speciale, la giocheremo davanti al nostro pubblico e non oso immaginare la carica che il San Paolo ci darà quella sera. Per me la chiamata del Napoli è stata importantissima. Parlai con Benitez, presi subito la decisione di venire qui. Ho capito subito il progetto che c'era, adatto a me che sono giovane e ho tanta voglia di crescere. Ho firmato per cinque anni, voglio stare qui a lungo: ho tempo per vincere tutto".