Napoli, Mertens fissa gli obiettivi: "Voglio il secondo posto e l'Europa League "

18:06 - De Laurentiis stravede per lui, per Benitez è un punto fermo, per i tifosi del Napoli un intoccabile: "Non ho mai avuto nessun dubbio - ha raccontato Dries Mertens a radio Kiss Kiss - e quando mi ha chiamato il Napoli ho subito pensato a firmare il contratto: qui mi piace tutto. La Roma? Il nostro obiettivo resta il secondo posto, torniamo alla vittoria col Livorno anche senza Albiol e Higuain. Il Porto in Europa League? Rispetto ma niente paura"

"Contro lo Swansea - ha continuato il belga - abbiamo sofferto anche se contava solo vincere e l'abbiamo fatto. Cosa ci ha detto Benitez? Ha parlato con la squadra, non gli sono piaciuti alcuni errori anche se c'è qualcosa da migliorare. Io mi sto inserendo bene, mi piace giocare anche se sono più felice quando mi capita dall'inizio. Ho un buon rapporto col mister e la squadra. L'Europa League? E' un nostro obiettivo stagionale, ogni Coppa è importante. Adesso c'è il Porto, quasi un incontro da Champions. Il mister ci dice sempre 'andiamo a vincere'. Ora però dobbiamo concentrarci sul Livorno per recuperare punti: contro il Genoa abbiamo commesso tanti errori difensivi, dobbiamo restare attenti e concentrati per tutta la gara perchè non dobbiamo prendere gol".