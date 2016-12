Napoli, manifesti contro de Laurentiis 

15:55 - I tifosi del Napoli, almeno alcuni, non sono contenti delloperato sul mercato di Aurelio de Laurentiis. Così in città sono comparsi alcuni manifesti firmati dalla curva A, in cui si chiede al presidente azzurro di "osare" perché sono "stanchi di partecipare". I manifesti sono corredati da una vignetta che raffigura lo stesso de Laurentiis con gli scudetti vinti dal Napoli negli anni di Maradona e ormai ricoperti di ragnatele. "E' tempo di osare, Napoli è stanca di partecipare", è il messaggio rivolto dalla curva A al patron azzurro.