Napoli, Maggio operato d'urgenza per uno pneumotorace 

16:38 - Grande spavento per Christian Maggio: l'esterno destro del Napoli è stato operato d'urgenza a causa di uno pneumotorace post-traumatico. Il calciatore, che prima della partenza per Oporto per la gara di Europa League aveva subito una botta che lo aveva poi costretto al forfait, si è sentito male al rientro dal Portogallo: da qui la necessità dell'intervento presso la clinica Pineta Grande a Castelvolturno. Le condizioni sono stabili e sotto controllo.

Come detto le condizioni di Maggio non sono assolutamente preoccupanti. La stessa società Napoli ha precisato che al giocatore "è stato applicato un drenaggio e che resterà in osservazione per 24 ore e domani potrà tornare a casa". Il dottor De Nicola, medico sociale del club che ha seguito da vicino tutta la situazione, ha voluto poi tranquillizzare tutti: "Non è nulla di grave".

Maggio è stato sottoposto alle 3 del mattino a una tac e in seguito è stato operato. Intanto si è capita la causa del problema: un semplice stop di petto in allenamento martedì, nessun scontro di gioco con qualche compagno come ipotizzato da qualcuno.