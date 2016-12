Napoli, lite col tifoso: passo indietro di Aurelio De Laurentiis

16:45 - Dopo il duro scontro con un tifoso dopo Parma-Napoli, Aurelio De Laurentiis fa un passo indietro. Raggiunto dal "Moralizzatore" delle Iene, il presidente partenopeo si è detto infatti pentito per quanto è accaduto, tendendo la mano al supporter con cui ha avuto un battibecco. "Sono già pentito, ma anche quel ragazzo dovrà farlo. Ci siamo confrontati animatamente come si fa tra tifosi, visto che mi ritengo tale. Non capiterà più? Vedremo", ha detto AdL.