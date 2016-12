Napoli-Lazio 4-2, prima tripletta per Higuain

10:38 - Vittoria in rimonta per il Napoli di Benitez nella trentatreesima giornata di Serie A. Al San Paolo, gli azzurri hanno battuto 4-2 la Lazio dopo essere andati sotto al 21' per il gol di Lulic. Il pareggio arriva al 41' con un siluro all'incrocio di Mertens, ma a inizio ripresa c'è la svolta: Cana atterra Mertens in area prendendosi un cartellino rosso, Higuain raddoppia dal dischetto, firmando la tripletta al 67' e al 94'. Inutile la rete di Onazi.

LA PARTITA

Missione compiuta per il Napoli di Benitez che battendo 4-2 la Lazio ha blindato il terzo posto in campionato con nove punti di vantaggio sulla Fiorentina a cinque giornate dalla fine. Lo ha fatto soffrendo anche più del dovuto contro una Lazio in piena emergenza ma comunque brava e orgogliosa a vendere cara la propria pelle. L'episodio che sposta gli equilibri è arrivato a inizio ripresa con il calcio di rigore concesso da Banti per un fallo di Cana sullo scatenato Mertens, con conseguente espulsione per somma di ammonizioni. Dal 2-1 in poi il Napoli si è esaltato, tornando però colpevolmente a soffrire nel finale, mettendo in mostra ancora una volta tutti i limiti difensivi dell'annata.

IL TABELLINO

I tre punti però alla fine sono arrivati pur con un primo tempo tutt'altro che ben giocato dai partenopei. Il ritmo blando ha permesso alla Lazio di stare in partita fin dall'inizio, trovando addirittura il vantaggio con una bella giocata di Lulic, bravo a lasciare sul posto Albiol e a punire Reina in diagonale. La reazione del Napoli arriva subito con Higuain e Behrami, ma a far capitolare la roccaforte laziale è una magia di Mertens con un siluro all'incrocio dei pali a pochi minuti dall'intervallo.

E' la premiata ditta Mertens-Higuain in ogni caso a far saltare il banco al San Paolo, ancora di più nella ripresa. Detto dell'episodio che cambia il match, il Pipita dà il via al suo show realizzando con freddezza dal dischetto il gol del 2-1. Da lì in poi è un monologo partenopeo con Insigne e l'argentino a dettare geometrie, tempi e conclusioni in velocità. Il terzo gol è una normale conseguenza e arriva già al 67' sempre con Higuain, lucido nel superare Novaretti e trafiggere Berisha. Se il Napoli però è terzo in classifica a distanza siderale da Juventus e Roma è anche per gli evidenti limiti difensivi che, puntuali, si ripresentano nel finale a benzina finita. All'82' Onazi trova il gol della speranza e gli ultimi minuti degli azzurri di Benitez sono in totale apnea. Ciani spaventa Reina al 93' con un colpo di testa, mentre Higuain firma la sua tripletta subito dopo con l'ennesima grande giocata della partita.

LE PAGELLE

Higuain 8 - E con questi, fanno 17 in campionato. Il Pipita si scatena nella ripresa facendo reparto da solo e tenendo impegnata la retroguardia biancoceleste. Il secondo e il terzo gol sono delle vere perle.

Lulic 6,5 - Continua il momento magico del bosniaco che va a segno anche a Napoli. Deve alzare bandiera bianca a metà ripresa, un duro colpo per i capitolini.

Mertens 7,5 - E' lui la chiave del successo partenopeo. Trova il pareggio con un bolide e si procura il rigore del vantaggio. L'arma in più di Benitez, quando esce la squadra di spegne.

Cana 4,5 - Giornata storta per l'albanese che torna dal San Paolo con un rigore procurato e un cartellino rosso sulle spalle. Tradotto: non l'ha vista mai.

Albiol 5 - Benitez lo leva per la disperazione all'intervallo, non ha interpretato al meglio la gara andando in difficoltà contro gli attaccanti (non di ruolo) laziali.



IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 4-2

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Henrique 6, Britos 5, Albiol 5 (1' st Fernandez 5,5), Ghoulam 5,5; Jorginho 6 (38' st Mesto sv), Behrami 6; Insigne 6,5, Pandev 6, Mertens 7,5 (20' st Callejon 6); Higuain 8. A disp.: Doblas, Colombo, Reveillere, Dzemaili, Inler, Hamsik, Zapata. All.: Benitez 6

Lazio (3-4-3): Berisha 6: Ciani 6, Cana 4,5, Radu 5,5; Konko 6, Onazi 6, Ledesma 6,5, Lulic 6,5 (29' st Cavanda 5,5); Candreva 5, Mauri 5,5 (10' st Postiga 5,5), Felipe Anderson 5,5 (18' st Novaretti 5). A disp.: Strakosha, Guerrieri, Crecco, Pereirinha, Minala, Kakuta, Perea. All.: Reja 5,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 21' Lulic (L), 41' Mertens (N), 4' st rig. Higuain (N), 22' st Higuain (N), 37' st Onazi (L), 49' st Higuain (N)

Ammoniti: Jorginho, Higuain, Mertens, Britos, Fernandez (N); Cana, Ledesma (L)

Espulsi: 3' st Cana (L) per somma di ammonizioni