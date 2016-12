Napoli, laurea honoris causa a De Laurentiis

23:52 - Il presidente del Napoli De Laurentiis è stato insignito della Laurea Honoris Causa in lettere. Il prestigioso attestato gli è stato conferito da The American University of Rome in una cerimonia avvenuta a Villa Aurelia a Roma. "Voglio ringraziare tutti, ma il mio monito va soprattutto ai giovani: Stay hungry, stay foolish. Questa laurea mi riempie d'orgoglio. Il mio Napoli è partito dalla C e ora è una delle grandi realtà del calcio europeo".

Sul mercato: "Un altro acquisto come Higuain? Sono arrivati già giocatori come Mertens e Callejon, è bene i tifosi che si esaltino ugualmente, quindi ci sarà sicuramente un altro arrivo, ma quando abbiamo comprato Zapata tutti si domandavano chi fosse, poi Zapata pur giocando pochissimo ha fatto i suoi gol in Europa e in Italia. Bisogna avere calma, se facciamo solo una squadra di 11 Mascherano tra due o tre anni stiamo da punto a capo. Mi hanno fatto una 'capa tanta' con questo Mascherano, me l'hanno fatto quasi diventare antipatico. Mi sta simpaticissimo ma se n'è parlato talmente tanto. Benitez ha lavorato con lui, ne riconosce le qualità e sa che è una trattativa complicata: chi ce l'ha se lo vuole far pagare. Ha uno stipendio estremamente alto che è fuori dai parametri del Napoli però ci si può lavorare. Benitez in fondo aveva Mascherano quando era al Liverpool e quanti anni aveva quando era lì? Anche tu Rafa, fammi la cortesia, mettiamoci d'accordo per fare una squadra che duri 5 anni. Behrami all'Inter? In questo momento nessuno è in partenza finché non ci saranno delle reali offerte sul tavolo. Quando arriveranno le valuteremo e valuteremo se converrà rinforzare una squadra amica-nemica sul nostro campionato o se lasciarli andare in lidi diversi". Su Reina: "Se vuole può andare"



Sugli incidenti pre-coppa Italia: "Mi resta l'amarezza per questo ragazzo che lotta per la vita. Sono vicino ai suoi genitori non dovrebbero mai accadere queste cose. E l'amarezza che la prevenzione che si poteva attuare non è stata attuata come si sarebbe dovuto e come abbiamo attuata nell'anno in cui abbiamo giocato contro la Juventus. Ricordo che con il questore dell'epoca, Tagliente, si fece una grande operazione di intelligence poliziesca per evitare qualunque problema in un contesto dove non sono tanto e soltanto le due tifoserie che concorrono a questa tipologia di violenza ma quanto anche le tifoserie locali che non hanno mai nutrito una grande passione e rispetto per la tifoseria napoletana".



''Piuttosto che certi depositari antipatici che stanno al governo del calcio forse lui sarebbe uno valutabile per potergli far portare l'idea di un calcio migliore, più sano e pulito nel mondo, anche se ogni tanto con la mano copriva la palla''. Lo ha detto De Laurentiis in merito a un coinvolgimento di Diego Maradona come ambasciatore dei partenopei nel mondo. ''Io gliel'ho offerto e gli ho detto 'tu sei uno straordinario ambasciatore perché sei la storia del calcio'. Ci sono Maradona e Pelè, chi più di loro devono svolgere questo ruolo? E poi Maradona mi sta simpatico, ha questa faccia gitana straordinaria, altamente cinematografica, furba e intelligente''. De Laurentiis preferisce però non commentare la dichiarazione dell'ex 'Pibe de Oro' che aveva detto che lui non avrebbe mai ceduto Lavezzi e Cavani: ''Ragiona come un tifoso quando fa certe affermazioni - le sue parole - Io rispetto le valutazioni dei tifosi e non entro nel merito di una discussione tecnica. Se non conosci la quotidianità di una società puoi anche non conoscere le motivazioni e se fossero dipese dai giocatori? C'è anche questa analisi da fare''.