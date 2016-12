Napoli, l'ammazza grandi: ed è record di punti in campionato

13:05 - Una notte perfetta, e ormai a Fuorigrotta non è più una novità. Il successo con la Juve non è altro che una conferma della qualità di questo Napoli, grande con le grandi al San Paolo e ormai praticamente certo della qualificazione alla prossima Champions. La vittoria sui bianconeri, inoltre, ha consegnato agli azzurri il nuovo record di punti del club dopo 31 giornate: mai, a questo punto della stagione, i partenopei avevano collezionato 64 punti.

La macchina costruita da Benitez, in meno di un anno, impressiona per l'incredibile potenziale offensivo, basato su uno dei centravanti più forti al mondo (Higuain) e su delle ali (Callejon, Mertens, Insigne) che hanno raggiunto un livello straordinario. Il Napoli ha il secondo miglior attacco (59 gol) e la quarta miglior difesa (32 gol subiti). I punti, 64, sono due in più dell'anno scorso e, soprattutto, rappresentano il record assoluto del club dopo 31 giornate. Mai, a questo punto del campionato, il Napoli aveva raggiunto o superato i 64 punti, che equivalgono a una media di 2,06 a partita. Nemmeno negli anni di Diego Armando Maradona.



In casa, in campionato, i partenopei hanno battuto tutte le big ad eccezione della Fiorentina: Juve, Roma, Milan e Inter. Discorso analogo in Champions, dove gli azzurri - tra le mura amiche - hanno schiantato Arsenal, Borussia Dortmund e Marsiglia. Una marcia trionfale, rovinata però dai troppi passaggi a vuoto avvenuti in trasferta. E la continuità è proprio l'aspetto su cui dovrà lavorare Benitez in vista della prossima stagione, nella quale il club di De Laurentiis potrebbe concretamente dare l'assalto al tricolore.