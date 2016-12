Napoli, Koulibaly si presenta: "Sogno lo scudetto"

14:39 - "Il sogno è lo scudetto". Sembra avere le idee molto chiare Kalidou Koulibaly, difensore francese classe 1991 arrivato a Napoli dal Genk in apertura di mercato. Il giocatore, conteso da molti club europei, svela in conferenza i motivi della sua scelta di approdare all'ombra del Vesuvio: "Ho ricevuto tante offerte, ma quando mi ha chiamato Benitez è stato tutto semplice, quando è arrivato un club importante come il Napoli non ci sono stati dubbi".

Dotato di grande prestanza fisica, Koulibaly dovrà adattarsi velocemente al calcio italiano: "In questo campionato ci sono attaccanti forti e molto furbi, ma non cambierò il mio gioco. Cercherò di fare del mio meglio senza stravolgere le mie caratteristiche. Farò in modo che la mia altezza possa colmare il vuoto che c'era finora e farò il meglio per aiutare la squadra".

A Napoli, Koulibaly avrà la possibilità di mettersi in mostra a livello europeo: "Ovviamente ho giocato in Europa League, ma la Champions è un'altra cosa. Voglio arrivare il più in alto possibile". Poi un retroscena sul mercato: "I contatti sono iniziati a gennaio, quando Benitez mi ha chiesto di iniziare a vedere come giocava al Napoli. Le cose non si sono poi definite".

Il francese indica inoltre due difensori a cui far riferimento: "Non ho un modello preciso, ma mi rifaccio ai migliori, Thiago Silva e David Luiz. Mi piacerebbe avere il 25, è il mio primo numero da professionista". L'obiettivo è quello di convincere l'allenatore spagnolo ad affidargli una maglia da titolare: "Abbiamo tanti buoni giocatori, la concorrenza è importante ma sarà Benitez a decidere. Io farò il possibile per giocare titolare da subito".



DE LAURENTIIS ATTESO A DIMARO

Il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il patron azzurro arriverà nella giornata di domani, starà vicino alla squadra e si fermerà fino a lunedì quando è in programma la prima amichevole stagionale. La partita con il Feralpi Salò, però, è a forte rischio maltempo: è prevista nelle prossime ore molta pioggia.