Napoli-Juventus 2-0: Callejon e Mertens stendono i bianconeri

11:00 - E' grande Napoli nel primo posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Al San Paolo gli azzurri di Benitez hanno battuto 2-0 la Juventus rallentando la corsa della capolista. In un primo tempo dominato, Napoli in vantaggio al 37' con Callejon dopo almeno due miracoli di Buffon. Nella ripresa la Juventus prova a reagire, ma Benitez manda in campo Mertens che trova il raddoppio all'81' dopo un rapido contropiede partito direttamente da Reina.

LA PARTITA

Una serata così, a Napoli, la si sogna ogni anno. La partita perfetta, interpretata con la giusta attenzione in ogni reparto contro la squadra che, numeri e classifica alla mano, resta la più forte in Italia. Il Napoli ha vinto 2-0 e lo ha fatto con merito al netto di ogni possibile polemica sui centimetri di fuorigioco di Callejon in occasione del primo gol. La Juventus, invece, rallenta la corsa verso ogni record possibile e immaginabile. Si ferma contro un Napoli super, privata di Tevez ma salvata da Gigi Buffon in almeno tre occasioni. Un giro a vuoto che non piacerà a Conte ma che, salvo crolli difficilmente ipotizzabili, resterà una macchietta in un cammino fin troppo lindo per essere vero.

La serata napoletana però lasciava presagire qualcosa. L'aria frizzantina, gli sguardi dei giocatori nel prepartita. Il Napoli voleva e doveva vincere per regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione stagionale dopo qualche delusione di troppo. Missione compiuta con un atteggiamento tattico che ha annullato la Juventus per tutto il primo tempo, riuscendo a contenerla nella normale reazione della ripresa. Merito degli esterni, devastanti per qualità e intensità nella zona di campo in cui proprio la Juventus spesso e volentieri ha saputo fare la differenza. Insigne e Callejon, ma anche Ghoulam e Henrique hanno annullato le sfuriate di Lichtsteiner e Asamoah, lasciando a Isla nella ripresa il compito di annullarsi da solo con il solito impaccio. Disegno perfetto di Benitez, rovinato dall'imprecisione del guardalinee in occasione dell'1-0 di Callejon. Questione di centimetri, ma nessun dubbio sul merito del vantaggio dopo un primo tempo passato totalmente nella metà campo bianconera a esaltare i riflessi di Gigi Buffon, miracoloso sullo stesso Callejon e Hamsik.

La reazione bianconera arriva, molto timidamente a dire la verità, nella ripresa quando gli azzurri, per tirare il fiato e crearsi spazi davanti, hanno arretrato il baricentro di quindici metri. Di pericoli però per Reina nemmeno l'ombra se non qualche timido approccio di Isla e Vucinic dopo il loro ingresso. La fotografia della prestazione juventina però sta nella pochezza delle giocate dei tre "tenori" - per usare un termine caro ai napoletani - Vidal, Pirlo e Pogba. Annullati completamente da Inler e Jorginho, ma anche dalle coperture dei perfetti Henrique e Ghoulam. Lì Benitez ha fatto scacco matto al Conte, lì il tecnico spagnolo ha imbastito e costruito la vittoria più bella della sua gestione. Più bella perché indiscutibile, così come difficilmente discutibile sarà il trionfo bianconero a fine stagione. Questa sconfitta rende questa Juventus semplicemente umana.

LE PAGELLE

Henrique 7 - Al suo arrivo in Italia, ma anche alla lettura delle formazioni, qualcuno ha storto il naso. Invece il brasiliano ha sfoderato una grande prestazione sulla fascia destra con qualità e quantità. Sempre in appoggio a Callejon, pronto al dialogo e preciso in chiusura. Una rivelazione.

Vidal 5 - Inizia facendosi male a un ginocchio. Stringe i denti e resta in campo, ma non entra mai in partita. Dalle parti di Reina non si vede mai se non al 90' per prendersi un giallo per simulazione.

Callejon 7,5 - Devastante e decisivo. Obbliga Buffon agli straordinari per tutta sera fino a quando lo infila con un tocco sporco. Sempre pericoloso.

Buffon 7 - La Juventus perde ma lui è il migliore in campo. Evita un ko ben più pesante con interventi da campione.

Insigne 7 - Al contrario della gara di andata attacca gli spazi e punta l'uomo. In costante proiezione offensiva costringe Lichtsteiner a stare schiacciato in difesa.

Asamoah 4,5 - I centimetri di fuorigioco di Callejon lo scagionano, è vero, ma ampliando l'inquadratura la linea difensiva non mantenuta lo condannano senza appello. Segue lo spagnolo e propizia il gol dello svantaggio. Poi non si riprende più e Conte lo toglie per sfinimento.



IL TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 2-0

Napoli (4-2-3-1): Reina 6,5; Henrique 7, Fernandez 6, Albiol 6, Ghoulam 6,5; Inler 6,5, Jorginho 6,5; Callejon 7,5 (44' st Dzemaili sv), Hamsik 6,5 (34' st Mertens 7), Insigne 7; Higuain 6 (28' st Pandev 6). A disp.: Doblas, Colombo, Britos, Mesto, Reveillere, Radosevic, Bariti, Zapata. All.: Benitez 7

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Caceres 5,5, Bonucci 5,5, Chiellini 5,5; Lichtsteiner 5,5, Vidal 5, Pirlo 5,5, Pogba 5 (16' st Marchisio 5,5), Asamoah 4,5 (8' st Isla 5); Llorente 5, Osvaldo 5,5 (24' st Vucinic 5,5). A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Mattiello, Penna, Giovinco. All.: Conte 5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 37' Callejon, 36' st Mertens

Ammoniti: Inler, Henrique (N); Lichtsteiner, Bonucci, Vidal (J)

Espulsi: nessuno