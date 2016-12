Napoli, Jorginho gioca con i ragazzi davanti al Duomo

12:57 - Arriva in piazza quasi in sordina, chiede ai ragazzi di passargli il pallone. Prima due palleggi, poi la foca, prolungata. Quel tipo non è uno qualunque, avranno pensato gli "scugnizzi" radunatisi davanti al Duomo di Napoli, in serata, per la classica partitella. In effetti, davanti ai loro occhi, si era palesato Jorginho, centrocampista italo-brasiliano di Benitez. L'ex Verona si è intrattenuto qualche minuto a giocare con i ragazzi, poi sono scattati abbracci e foto di rito. "Partitella davanti a Duomo di Napoli. Mi aspettavo di potere giocare di più con voi, magari la prossima volta" ha scritto il giocatore. Disponibile come pochi...