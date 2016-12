Napoli, Jorginho escluso dalla lista Uefa 

18:57 - Dopo essere finito nel mirino della critica per il turnover che ha provocato il ko di Bergamo, Benitez ha preso un'altra decisione che farà discutere: Jorginho è stato infatti escluso dalla lista Uefa. Il tecnico spagnolo, per i tre cambi concessi dal regolamento, ha preferito inserire Henrique, Reveillere e Ghoulam. Una scelta accettata con serenità dall'ex Verona: "Ha capito le motivazioni del tecnico - ha detto il suo procuratore - ed è sereno".

"Jorginho è venuto al Napoli per crescere e impararare - ha proseguito Joao Santos, agente del centrocampista - e non sono certo quattro mesi senza coppe europee che possono togliergli fiducia e serenità. Il Napoli punta tantissimo su di lui, non a caso gli ha fatto firmare un contratto di quattro anni, Benitez gli ha parlato e spiegato la decisione: è stata una scelta tecnica dettata dal regolamento, aveva bisogno di inserire giocatori di fascia per la difesa e non ha potuto fare altrimenti. Ripeto, tutto a posto, nessun problema".



In buona sostanza sono stati inseriti Ghoulam, Henrique e Reveillere al posto di Armero, Radosevic e Mesto. Benitez ha cioé preferito inserire due terzini - per un totale di tre esterni per due maglie considerando le uscite di Mesto e Armero - ed Henrique. Il centrale brasiliano può infatti giocare anche a centrocampo e probabilmente la scelta è ricaduta su di lui per non restare soltanto con Britos in alternativa ad Albiol e Fenrnandez.



Questi i 24 giocatori del Napoli inseriti nella lista di Europa League:

Portieri: Rafael, Pepe Reina, Roberto Colombo

Difensori: Raul Albiol, Miguel Angel Britos, Faouzi Ghoulam, Federico Fernandez, Henrique, Christian Maggio, Anthony Reveillere, Bruno Uvini, Camilo Zuniga

Centrocampisti: Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Gokhan Inler, Luca Palmiero ('96), Antonio Romano ('96)

Attaccanti: Josè Maria Callejon, Dries Mertens, Marek Hamsik, Gonzalo Higuain, Lorenzo Insigne, Goran Pandev, Duvan Zapata