Napoli, insulti a De Laurentiis: lo stadio zittisce la curva

16:25 - Clima caldissimo a Napoli dopo la vittoria contro il Milan. Se il campo ha restituito la serenità agli uomini di Benitez dopo un periodo di appannamento, a scaldare l'ambiente, sia in senso buono che in negativo, ci hanno pensato i tifosi. Prima del fischio di inizio infatti, la Curva B del San Paolo ha contestato l'operato di De Laurentiis, ma al coro offensivo è partita la reazione del resto dello stadio in difesa del patron azzurro.

Una spaccatura interna che però ha sottolineato la vicinanza della maggioranza del tifo azzurro al proprio presidente, contestato duramente da una parte della Curva B. Prima del match contro il Milan, infatti, è stato esposto uno striscione eloquente "Uccidi i nostri sogni per soddisfare i tuoi bisogni, meglio la "C" che un presidente così" seguito dal coro "De Laurentiis figlio di...". A quel punto però il resto dello stadio è insorto contro la minoranza in questione, azzittendola a suon di "scemi, scemi" in difesa di De Laurentiis.

Sulla questione è tornato anche Rafa Benitez a fine partita: "Ha fatto molto il presidente negli ultimi anni. Dal suo arrivo, la società è in continua crescita sotto il profilo tecnico ed economico. La rosa ora è più forte, più giovane e più internazionale. De Laurentiis sta provando a migliorare anche altri aspetti come il centro sportivo. Sono sorpreso della contestazione".



NAPOLI: "NESSUN CORO RAZZISTA CONTRO BALOTELLI"

Ecco il comunicato ufficiale della SSC Napoli riguardo alle voci che avevano voluto Mario Balotelli in lacrime per motivi razziali ieri al San Paolo: "In merito ad alcune argomentazioni apparse su Facebook secondo le quali Mario Balotelli avrebbe pianto ieri allo stadio a causa di presunti cori razzisti nei suoi confronti, il Napoli sottolinea che, come tutti i presenti allo stadio hanno potuto vedere, non c'è stato alcun coro razzista nei suoi confronti, così come non c'è mai stato alcun coro razzista al San Paolo nei confronti di nessuno".