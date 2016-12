Napoli, Insigne avvisa la Roma: "Sappiamo come battervi"

17:43 - Lorenzo Insigne avvisa la Roma: "Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di poter vincere, come abbiamo fatto nella sfida di ritorno di Coppa Italia contro i giallorossi: quella è stata una delle nostre migliori partite". L'attaccante del Napoli, intervistato in esclusiva per Sportmediaset XXL, poi sogna il Mondiale: "In Nazionale ci sono tanti giovani, Prandelli ci ha sempre dato fiducia. Ovviamente spero di esserci: sarebbe un sogno".

Ecco la ricetta per battere la Roma: "Avevamo la giusta mentalità e la splendida cornice di pubblico ci ha dato una grande carica. Domenica vogliamo vincere perché puntiamo al secondo posto”.

Inoltre, quando gli viene chiesto un commento sui suoi momenti migliori con la maglia azzurra, Insigne dichiara: “Il gol in Champions League contro il Borussia Dortmund è stata sicuramente l’emozione più grande, ma io penso soprattutto alle vittorie di squadra: abbiamo l’Europa League che è un obiettivo importante dove incontreremo il Porto, in una sfida più da Champions che da Europa League. E poi la finale di Coppa Italia: sarebbe bellissimo alzare il mio primo trofeo con la maglia del Napoli”.

Infine, a proposito della possibilità di prendere parte ai Mondiali in Brasile, Insigne dichiara: “In Nazionale ci sono tanti giovani, Prandelli ci ha sempre dato fiducia. Ovviamente spero di esserci: sarebbe un sogno per me prendere parte al mio primo Mondiale e ce la sto mettendo tutta perché questo sogno si avveri. Ma rispetterò qualsiasi decisione del mister: sono ancora giovane e voglio sempre migliorare”.