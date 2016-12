Napoli, in 20mila al San Paolo per l'allenamento degli azzurri 

12:42 - Una mattinata di folle amore al San Paolo: quasi 12mila i tifosi che hanno infatti riempito le gradinate centrali dello stadio di Fuorigrotta per applaudire Rafa Benitez e i suoi ragazzi che hanno deciso di svolgere lì la seduta di allenamento. Un Napoli che si prepara al match sentitissimo con il Verona, tanto che questo è stato lo striscione apparso sulle tribune: "Rabbia, cattiveria e sudore: domenica non è una partita ma una questione d'onore".

"Col coltello tra i denti, a Verona 11 combattenti". Tutti uniti, tutti carichi, nonostante il giorno feriale, per Benitez e per i suoi ragazzi. Con Reina che lavora a parte, Behrami fermo, Cannavaro assente, la promessa mantenuta dal tecnico spagnolo ha fatto esplodere l'amore immenso del tifo azzurro, in 12mila, forse ancora di più, sulle tribune del San Paolo. Come sempre per Benitez tanto e solo lavoro con il pallone, partitelle a tema e boati ad ogni gol. Occhi puntati su Higuain, ovviamente, e su Hamsik, che lavora coi compagni e che proverà a essere in campo contro il Verona. Al termine dell'allenamento è stato lo stesso slovacco a dare speranze ai tifosi presenti. Alla domanda "domemica giochi?" Marek ha infatti risposto con un emblematico "vediamo se mi fa giocare", riferendosi ovviamente a Benitez.