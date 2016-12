Napoli, impiccato manichino "romanista": "De Santis romano infame" 

14:44 - I tifosi del Napoli non dimenticano gli episodi dello scorso 3 maggio quando Ciro Esposito fu ferito a colpi di pistola prima della finale di Coppa Italia. Un manichino con la maglietta della Roma è stato trovato impiccato nel Rione Sanità, accompagnato da striscioni contro Daniele De Santis "Romano infame", accusato del ferimento di Esposito. Accanto a quello anche sono apparsi anche striscioni come "Speziale libero", "Ciro non mollare".

Il manichino, appeso ad alcuni tubi, è stato rimosso dai vigili del fuoco, intervenuti stamattina insieme alla Digos. Striscioni e scritte sono state tracciate in uno slargo di via Fontanelle, situato all' interno del popoloso rione, dove sono attivi diversi gruppi di Ultras del Napoli