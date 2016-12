Napoli, il tifoso aggredito da de Laurentiis: "Lo querelo" 

12:32 - Rischia di avere strascichi la lite tra Aurelio de Laurentiis e un tifoso del Napoli, Dario D'Agostino, a Parma. "Dopo poche ore dall'accaduto - ha detto al Resto del Carlino - sono stato contattato da un dirigente del Napoli che mi ha invitato a Castelvolturno. Ma ho declinato l’invito, perché la mia dignità non la vendo a nessuno, nemmeno a chi ha più soldi di me. Sono sicuro di tenere di più io al Napoli, che de Laurentiis. Ora mi riservo di quererarlo".

Ecco cosa è successo domenica sera fuori dal "Tardini": "Gli ho detto: presidente, noi non vogliamo vincere solo contro la Juventus. L’ho detto con educazione e per tutta risposta lui è sceso dalla macchina e si è avventato contro di me sotto gli occhi di chi era nei paraggi. Quanto è accaduto mi sta creando stress e tensione. Non sono abituato a situazioni del genere. Non sono riuscito a dormire e non sono andato nemmeno al lavoro. Io sono un operaio, e anche sul posto di lavoro mi sento a disagio di fronte ai colleghi. Ho delegato subito il mio avvocato affinché si occupi della vicenda". "Ci riserviamo di intraprendere azioni legali contro Aurelio de Laurentiis - ha confermato l’avvocato Anna Rosa Belsanti - . Il mio assistito ha riportato lesioni fisiche, oltre a un evidente stato di stress".