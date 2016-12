Napoli, i fantastici 10 anni di AdL 

15:34 - Galeotta fu l'isola di Capri e quell'irruenta passionalità. Quella che incoraggiò 10 anni fa il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis a compiere, per restare in tema da grande schermo, il sorpasso. Un impulso, un moto d'orgoglio che lo spinsero a far suo il Napoli, sprofondato nella palude del fallimento, soffiandolo a un signore originale, Luciano Gaucci.

E' il prologo di un film dalle forti tinte azzurre, dalle forti emozioni. Come quella sua prima volta al S. Paolo: era il settembre 2004, era serie C, di fronte c'era il Cittadella, eppure a vedere il suo Napoli, quello di Belardi, Ignoffo, Scarlato, Savino, Toledo, Montervino, Gatti, Corrent, Mora, Sosa, Berrettoni c'erano 46 mila tifosi.

Cose da pazzi, cose da Napoli. Calaio', Fontana, Pià e Capparela i primi sussulti di mercato, 10 anni fa. Hamsik, Lavezzi, Cavani i tre tenori e poi Higuain i grandi colpi di mercato tra ieri e oggi. Dalla serie C alla Champions League passando per Genova nel giugno 2007, il giorno del ritorno in serie A. Giorno dell'orgoglio e della dignità caclcistica riconquistati. Riconquistati definitivamente pochi mesi dopo con il primo successo in serie A del nuovo Napoli di De Laurentiis: 5-0 a Udine, un trionfo.

Il copione è chiaro: è tutta una lunga corsa per tornare a essere come o quasi il Napoli di Maradona: emozionante, vincente e fuori dagli schemi.Un presidente emozionale, istintivo come particolari e istintivi sono stati i suoi rapporti con i suoi allenatori. Da Reja con il quale sfiorò il mani addosso, a Mazzarri, un traditore, a Benitez più di una garanzia.

Due coppe Italia portate a casa, una soffiata sotto il naso della rivale di sempre, la Juventus. Successi che mancavano dall'era maradoniana. Per quel revival, per rivedere il nuovo cinema paradiso, manca solo la guest star.