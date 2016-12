Napoli, Higuain: "Lo scudetto? Mai dire mai"

21:09 - Il mercato del Napoli è in fermento, ma Gonzalo Higuain non se ne cura: "I grandi giocatori sono il benvenuto, ma questa squadra è già grande - spiega a 'Radio Kiss' - Adesso superiamo la Roma. Lo scudetto? Nel calcio mai dire mai". C'è ancora qualche scoria per l'eliminazione in Champions: "E' pesante non passare con 12 punti. Ma siamo solo al primo anno del progetto, con un allenatore e tanti giocatori nuovi. I tifosi? Mi amano e voglio ricambiare".

Il 2014 anno importante: il Napoli compete su più fronti e tu hai il Mondiale

"E' un anno ricco di avvenimenti. Ho la testa occupata da tutto questo, speriamo di poter vincere qualcosa".

Ti aspettavi 15mila tifosi all'allenamento?

"E' una sorpresa per noi, gli siamo grati. E' stato un allenamento felice".

I tifosi vi hanno chiesto una partita speciale a Verona

"Sappiamo che è dura, loro stanno facendo un grande campionato. Cercheremo di fare il nostro gioco e vincere la partita".

Si può ancora guardare, con un buon girone di ritorno, alla Juventus?

"Prima c'è la Roma ad appena due punti. Quando supereremo la Roma, penseremo alla Juve. Nel calcio si sono viste tante cose. Sono tanti punti, ma mancano tantissime giornate".

Dopo Higuain, dal mercato del Napoli ci si aspetta di tutto...

"Il direttore sportivo sta lavorando tanto per aggiungere qualcuno alla squadra, ma noi siamo già grandi così".

Ti aspetti dei rinforzi importanti a giugno?

"E' il primo anno del progetto, con cinque giocatori e un allenatori nuovo. Stiamo migliorando e serve un po' di pazienza, lo sanno anche i tifosi".

Il San Paolo è diventato lo stadio di Higuain?

"La gente mi ama e mi fa piacere. E' un amore speciale, in campo devo ricambiare. Non posso deludere né i tifosi, né il club, né i compagni".

La Champions è un rammarico?

"Nel calcio le cose cambiano rapidamente. Il Napoli ha fatto tanto per qualificarsi, ma eravamo nel girone della morte. E' pesante non andare avanti con 12 punti".

Al Mondiale in camera con Mascherano potrai raccontargli di come è il Napoli...

"Javier è un giocatore molto importante, sarebbe un piacere averlo a Napoli. Credo che i tifosi apprezzino i giocatori 'cattivi', Benitez sa come gioca perché lo ha allenato a Liverpool".

Un messaggio ai tifosi

"Grazie per l'amore che mi dimostrano giorno dopo giorno. Sono felice di giocare in questa squadra, un giocatore di calcio non può chiedere di più".